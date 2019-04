Andorra tria els representants que conformaran el seu parlament en les eleccions generals on s'han presentat més llistes

Cues de votants al Centre de Congressos de la capital, en una jornada on els candidats criden a la "participació"

Diumenge, 7.4.2019. 14:56 h ( 1 vot ) Carregant Carregant



Andorra la Vella .- Una part dels 27.278 andorrans que poden participar als comicis generals d'aquest país han començat a exercir el seu dret a vot a partir de les 9 del matí d'aquest diumenge, quan han obert sense incidents remarcables els diversos col·legis electorals repartits per les set parròquies del Principat.





Fins a les 13 hores ho ha fet el 44,78 per cent, el que representa un augment del 2,5 per cent respecte a les eleccions de 2015. En el cas del Centre de Congressos, ubicat a la capital, s'hi han registrat importants cues d'electors, mentre que a la Sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany l'ambient era més tranquil, tot i que també s'hi ha vist un degoteig constant de persones. Algunes d'elles han valorat positivament el fet que es pugui triar entre set candidatures nacionals diferents, nombre superior al d'eleccions anteriors. Per la seva banda, els diferents cap de llista han fet una crida a la "participació".