Un total de 27.278 persones estan cridades a votar aquest diumenge a les eleccions generals d'Andorra

La proposta del partit que ara governa d'acompanyar les dones que volen avortar a fer-ho fora del país arriba a Fiscalia

Fins a 27.278 andorrans, un terç de la població que viu al país, estan cridats a les urnes aquest diumenge per participar a les eleccions generals del Principat. La jornada s'allargarà entre les nou del matí i les set de la tarda i servirà per escollir les 28 persones que volen que els representin al Consell General (parlament). Set forces polítiques compten amb candidatura nacional, sent aquest el nombre més elevat que s'havia registrat fins ara, i han pugnat durant la campanya per fer arribar el seu missatge i intentar aconseguir el màxim d'escons possible. La proposta de Demòcrates, partit que ara governa, de crear un servei d'atenció a les dones que volen avortar per acompanyar-les a fer-ho fora del territori andorrà ha arribat a la Fiscalia de la mà de l'advocat Alfons Clavera, el cap de llista d'un dels nous partits que hi concorren als comicis, Units pel Progrés d'Andorra.





Dels set partits que concorren a les eleccions generals andorranes, quatre hi tenen actualment representació al Consell General: Demòcrates per Andorra (DA), Liberals d'Andorra (L'A), Partit Socialdemòcrata (PS) i Progressistes-SDP. Mentre, dos més, Terceravia i Units pel Progrés d'Andorra (UPA), estan encapçalades per ex-líders de L'A i, finalment, el cap de llista d'Andorra Sobirana va ocupar-hi un escó a la legislatura de 2009 amb un altra formació.



El govern que sorgeixi després dels comicis, en mans de DA des de fa dues legislatures, té com un dels seus principals reptes el de continuar i completar les negociacions per assolir un acord d'associació amb la UE. En aquest sentit, haurà de buscar l'encaix entre la seva obertura al mercat europeu i la preservació de les especificitats d'un país que recentment ha sortit de la llista de paradisos fiscals. A més, també es veurà com es canalitzen, entre d'altres, la problemàtica de l'accés a l'habitatge que darrerament s'ha posat sobre la taula o les demandes de diversos sectors socials que volen despenalitzar l'avortament.



Precisament, el debat sobre el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs ha estat un dels que ha generat més tensió en la recta final de la campanya electoral. L'origen ha estat la proposta del partit que ara governa, el qual vol crear un servei d'atenció integral a les dones que volen avortar per acompanyar-les a dur a terme aquesta pràctica fora del país. Aquesta idea ha rebut el rebuig del líder d'UPA, Alfons Clavera, que primer la va portar a la Junta Electoral, on es va arxivar, i després a la Fiscalia, a qui demana que investigui si s'han destinat "recursos públics" per analitzar la seva viabilitat, ja que considera que si s'han fet estudis sobre la qüestió i aquests han estat finançats per l'executiu s'ha actuat en contra del que diu la Constitució sobre el dret a la vida.



D'altra banda, el candidat d'Andorra Sobirana, Eusebi Nomen, partit que ha configurat una llista nacional i una de territorial a Canillo, ha demanat el vot per la coalició d'Acord en aquelles parròquies on la seva formació no té presència. El pacte al qual han arribat els Liberals i el PS passa per la configuració d'una candidatura on hi ha un representant de cada formació, amb l'objectiu d'assegurar un escó en cas de ser la més votada.



La meitat dels 28 representants del Consell General d'Andorra sortiran de les set llistes d'àmbit nacional que s'hi han presentat i en funció dels vots que obtingui cadascuna d'elles. Mentre, els altres catorze es trien per majoria simple i la candidatura amb més suports de cadascuna de les set parròquies del Principat és la aporta dos representants. Andorra la Vella, amb 8.097 persones, és la que té un nombre més elevat d'electors i li segueixen Escaldes-Engordany (5.401), Sant Julià de Lòria (4.029), Encamp (3.928), La Massana (3.067), Ordino (1.753) i Canillo (1.003).