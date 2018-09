Balanç positiu de la presència andorrana a la Setmana del Llibre en Català

Pel que fa als llibres pirinencs, el més venut ha estat, amb 13, 'Món rural, mots que es perden', de Josep Espunyes i publicat per Edicions Salòria. També han tingut molt bon acolliment les activitats organitzades per donar a conèixer la producció editorial i els actuals millors escriptors del territori. La 36a Setmana del Llibre en Català ha comptat amb 28.000 participants en els 265 actes programats, ha informat l'organització.

No hi ha cap vot

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.