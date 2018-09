El cap de govern d'Andorra descarta avançar les eleccions i opta per esgotar la legislatura

El líder de l'executiu del principat ha defensat aquesta decisió, que difereix d'un plantejament anterior d'avançar-les a finals d'any, davant la gran quantitat de projectes de llei "importants" que es troben a tràmit parlamentari. "Dissoldré el consell general un cop s'hagin aprovat els textos importants en curs i hi hagi el vistiplau als pressupostos del 2019", ha dit durant el debat d'orientació política, que es va iniciar aquest dilluns i que s'allarga fins aquest dimarts.

