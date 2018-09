El primer dels judicis del 'cas BPA', suspès de nou als pocs minuts d'haver-se reprès després de vuit mesos

Un advocat de la defensa ha recusat al tribunal, aquest s'hi ha oposat i, per tant, caldrà esperar a que el Tribunal Superior es pronunciï

Dimecres, 19.9.2018. 21:15 h ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Andorra la Vella .- El judici de la primera de les causes del ‘cas BPA’ s’ha reprès aquest dilluns després d'haver quedat ajornat tot just fa vuit mesos, tot i que només ho ha fet per uns minuts, ja que la vista oral s’ha tornat a suspendre. Així ho anunciat el president del Tribunal de Corts andorrà, Josep Maria Pijuan, quan, en començar la sessió, ha explicat que un dels advocats de la defensa, Josep Anton Silvestre, que representa a tres dels 25 acusats, ha presentat un escrit de recusació contra ell i dos membres més del tribunal. Concretament, el lletrat qüestiona la idoneïtat d’aquestes tres persones per continuar en el cas, tot i que no n'han transcendit els motius. El tribunal ho ha rebutjat i, per aquest motiu, ara haurà de ser el Tribunal Superior el que es pronunciï sobre aquesta qüestió. Fins aleshores, el judici ha quedat ajornat novament sense que s'hagi fixat una data per tornar a reprendre'l.





El president del Tribunal de Corts andorrà, Josep Maria Pijuan, ha iniciat la vista a les deu del matí informant de l’escrit de recusació presentat, el passat divendres, per l’advocat de tres dels acusats en el primer dels judicis del ‘cas BPA’, Josep Anton Silvestre. Una petició que, per motius que no s’han fet públics, va dirigida contra ell i dos membres més del tribunal, Josep Anglada i Concepció Baron, ja que, segons el lletrat defensor, no són idonis per jutjar el cas. Els magistrats, però, no han acceptat la recusació i per tant, segons el procediment, el Tribunal Superior andorrà s'haurà de pronunciar sobre la qüestió. Per aquest motiu, la sessió ha quedat ajornada pocs minuts després d’haver-se iniciat, a l’espera que hi hagi una resolució sobre el tema.



Ja en el marc del debat de les qüestions prèvies, el passat mes de gener i poc abans de la primera suspensió del judici, es va produir un moment de tensió entre l’advocat Silvestre i el president del tribunal quan el primer va posar en dubte el procés de transmissió de les proves. Tot i això, el lletrat defensor no ha volgut fer declaracions aquest dilluns sobre el seu escrit de recusació. Mentre, l’advocat Jesús Jiménez, que representa a l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha explicat que si el Tribunal Superior acabés resolent a favor de Silvestre, s’haurien de substituir els membres del tribunal afectat i que, en cas contrari, es mantindrien els actuals.



La primera de les causes de BPA que arriba a judici és la que investiga el possible blanqueig de capitals provinent d’una suposada organització de tràfic de persones liderada pel xinès Gao Ping, en la qual s’haurien evadit presumptament prop de 70 milions d’euros mitjançant l’empresari valencià Rafael Pallardó. La vista d’aquest dilluns s’ha celebrat vuit mesos després que, el passat mes de gener, arrenqués el judici amb el debat de les qüestions prèvies, entre les quals figuraven la demanda d’expulsar de la causa al Govern, que hi actua com a acusació particular, i als accionistes minoritaris de l’entitat.



El primer ajornament de la vista oral es va dur a terme amb l'objectiu de reprendre el judici un cop hi hagués una resolució sobre la continuïtat de l'executiu andorrà i els actors civils en la causa. En aquest sentit, després d'analitzar els diversos recursos presentats per les defenses a tribunals superiors al de Corts, el Constitucional va legitimar la seva presència aquest mateix mes de setembre. Aquest fet implica que els lletrats dels processats han esgotat el recorregut judicial a Andorra i només poden optar per fer arribar les seves peticions relacionades amb aquest tema al Tribunal d'Estrasburg.