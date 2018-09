L'aeroport de La Seu i l'acord d'associació d'Andorra amb la UE, presents en la primera reunió de Ros i Martí

A la reunió amb Ros, el cap de govern andorrà també ha reafirmat les històriques bones relacions de veïnatge entre el principat i l'estat espanyol, les quals es demostren, ha ressaltat, amb els diversos convenis entre els dos territoris en matèria de salut, educació o els acords d'intercanvi d'informació fiscal. La trobada d'aquest dijous amb Martí, és la primera que duu a terme el nou ambaixador de l'estat espanyol a Andorra i arriba després que aquest dimecres presentés i lliurés les Cartes Credencials al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i que el passat dia 23 presentés les còpies d'estil a la ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Maria Ubach. Ros va començar a exercir com ambaixador el passat 20 d'agost en substitució de Manuel Montobbio, que ha passat a ocupar la representació oficial i permanent d’Espanya al Consell d’Europa a Estrasburg. L'exalcalde de Lleida va ser nomenat pel Consell de Ministres el 3 d'agost, un cop l'executiu andorrà li va concedir el seu plàcet, i la seva renúncia com a paer en cap es va formalitzar el passat 14 d'agost. Precisament, des d'aquest dimecres Fèlix Larrosa el substitueix en el càrrec.

