Àngel Ros presenta les credencials d’ambaixador espanyol al copríncep d’Andorra

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, ha rebut aquest dimecres el nou ambaixador espanyol al país

Àngel Ros, li ha presentat les seves cartes credencials en un acte al Palau Episcopal a la Seu d'Urgell (Lleida). Segons ha informat el bisbat en un comunicat, Vives i Ros han tractat qüestions sobre les "amigables relacions" entre Espanya i Andorra en un ambient cordial.





Ros un fals ambaixador repudiat pels diplomàtics espanyols



El nomenament a dit de Ros com ambaixador espanyol a Andorra ha molestat al cos diplomàtic espanyol que ho considera un premi polític i per donar-li un sortida a l’ex-alcalde de Lleida davant una probable derrota electoral.



En l'acte hi han estat presents la ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Maria Ubach, i el representant del copríncep, Josep M. Mauri.