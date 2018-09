Fitch Ratings millora el ràting d'Andorra a BBB+ i recupera la confiança en la seva economia

En la setena avaluacióde Fitch del deute sobiràdel Principat, l'agència destaca positivament la rebaixa de l'endeutament del sector públic durant el 2017 i assenyala que la recuperacióde l'economia andorrana ha accelerat. A més, la millora del ràting téen compte tambél'equilibri entre la capacitat econòmica del país, la solidesa de les finances públiques i l'estabilitat política en relacióa la petita dimensióde l'economia, i remarca que s'ha produït una millora de la flexibilitat financera. Fitch Ratings tambéassenyala alguns factors que podrien portar a un augment del ràting en futures avaluacions, com la reducciódel risc de passius contingents del sector bancari o la millora de la qualitat i la freqüència de les dades disponibles, entre altres.

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.