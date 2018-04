AESA diu a la Generalitat que no preveu autoritzar l'aproximació amb GPS a l'aeroport de La Seu fins al 2019

La comunicació s'ha produït en el marc de les consultes que de forma regular se li plantegen des del departament de Territori i Sostenibilitat

Dimarts, 10.4.2018. 07:00 h ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Montferrer i Castellbò .- L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) no té previst autoritzar la posada en marxa del sistema d'aproximació instrumental amb GPS a l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell fins a finals d'aquest any o principis de 2019, segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat; a qui l'organisme de l'estat espanyol li ha comunicat en el marc de les consultes que, regularment, se li fan arribar des de la Generalitat. D'aquesta manera, s'aconseguiria que la infraestructura pirinenca també estigués operativa els dies en què la nuvolositat impedeix dur a terme maniobres d'aterratge o enlairament de forma visual, com s'ha de fer ara per ara. Les proves per determinar la viabilitat d'aquest sistema es van dur a terme fa un any per tal d'incloure els seus resultats a la documentació entregada a l'agència, que ha d'autoritzar la seva implementació.





Pla general de l'avió de la companyia andorrana TSA, acabat d'aterrar a la pista de l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell, el 16 de març de 2018 Aeroportt de la Seu dUrgell, Andorra







Tweet



L'aval a les aproximacions de vol amb GPS, per part d'AESA, ha estat, darrerament, una de les principals demandes de les institucions del territori i d'empreses que operen des de l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell. De fet, Viatges Regina, que durant quatre setmanes ha organitzat vols comercials des de la infraestructura pirinenca, descarta tornar a operar-hi, com a mínim, fins que no estigui implantat aquest sistema. En aquest sentit, estan a l'espera companyies que podrien estar interessades en posar-hi en marxa vols regulars i que han volgut conèixer els resultats de la prova pilot de l'empresa alturgellenca.