El Museu del Tabac d'Andorra acull una exposició amb 41 obres del surrealisme empordanès

ACN Sant Julià de Lòria .- El Museu del Tabac acull l'exposició Surrealisme a Catalunya, els artistes de l'Empordà i Salvador Dalí, amb 41 obres representatives del surrealisme empordanès. La mostra vol donar a conèixer l'obra dels artistes empordanesos així com la història de la comarca mitjançant el seu art i la seva cultura. L'exposició, formada per 31 obres pictòriques i 10 escultures, compta amb peces de Joan Massanet, Àngle Planells, Salvador Dalí, Ángeles Santos, Esteve Francés, Jaume Figueras, Evarist Vallès, Jaume Turró i Antoni Pixot. Les obres abans d'arribar a Andorra han estat exposades durant quatre mesos a l'Ermitage de Sant Petersburg i es podran veure fins al 26 de maig a Andorra, un cop finalitzada la mostra al Principat l'exposició es desmuntarà i les obres es retornaran als seus propietaris. La comissaria de l'exposició, Alícia Viñas, ha explicat que de la setantena d'obres que hi havia a Rússia, la mostra a Andorra "consta de 41, les més representatives del surrealisme, hem deixat fora les obres prèvies a Salvador Dalí".



En la imatge la comissaria, Alícia Viñas, i una de les obres de la mostra.







Viñas ha destacat que "totes les obres tenen en comú el paisatge, el paisatge de l'Empordà, utilitzen el cel i la terra com a teló de fons per explicar els seus somnis, els seus fantasmes i les seves "neures"". La comissaria ha recordat una cita de Santos Torruella, un gran expert en el surrealisme que deia "no es pot parlar de surrealisme a Espanya sense parlar de Catalunya, ni a Catalunya sense parlar de l'Empordà".



Entre les obres de Dalí que formen part de l'exposició hi ha les escultures de bronze com Busto de mujer retrospectivo (1939), La Venus dels calaixos (1971) i obres pictòriques com Cadàver exquis (1930-33) i Sant Narcís (1962). De la resta de surrealistes empordanesos destaquen El crim perfecte (1929) d'Àngel Planella; Tardor (1931-32) de Joan Massanet; Composició Surrealista (1932) d'Esteve Francés; i El violoncel·lista (1983) d'Antoni Pixot.



En la mostra també es pot veure els altres vessants artístics que cultivaven els autors, com alguna poesia de Planell o l'obra escultòrica de Massanet. Viñas també ha destacat les relacions personals entre els autors, l'amistat entre Massanet i Dalí, la correspondència que tenien i l'ajuda que Dalí va donar a Planell per donar-li a conèixer el surrealisme. La comissaria assegura que "no es pot dir qui va influir a qui, evidentment Dalí és el més universal, però cadascú tenia la seva sensibilitat i la seva forma d'expressar-se".



La mostra ha estat coproduïda pel Museu del Tabac, l'Ermitage de Sant Petersburg, el departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Girona.