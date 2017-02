La Superintendència de Bancs de Panamà liquida la filial del país de la Banca Privada d’Andorra

La liquidació no ha estat “ni decidida ni tan sols sol•licitada” per BPA ni per l’AREB, indica la segona institució

ACN Barcelona .- La Superintendència de Bancs de Panamà començarà el procés de liquidació de la filial del país de la Banca Privada d’Andorra, segons ha informat l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). El 16 de gener, la Superintendència de Valors d’aquesta república ja va resoldre liquidar Banca Privada d’Andorra Valors. Ambdues decisions s’han pres en no haver pogut finalitzar amb èxit els processos de venda. BPA va iniciar oficialment els processos el 15 de juny del 2016, amb 30 possibles candidats. Al tancament de la primera fase es van rebre només dues ofertes. A l’inici de la segona fase, un dels dos candidats es va retirar. El 8 de desembre del 2016 ho va fer l’altre candidat.



Abans de retirar-se, el 28 d’octubre del 2016 aquest segon candidat havia presentat una oferta vinculant per un import que, segons l’AREB, estava un 65% per sota de l’oferta indicativa presentada anteriorment.



Després de l’anàlisi duta a terme per BPA i l’AREB es va comunicar a l’interessat que l’oferta no era acceptable. El 15 de novembre en va enviar una de nova en què duplicava el preu anterior. Encara era per sota del potencial valor de liquidació d’ambdues entitats i a més incorporava una condició precedent lligada a la disponibilitat dels actius de clients.



El 28 de novembre, BPA i l’AREB van comunicar al comprador a través del seu assessor que s’havia d’assolir un preu més alt a l’oferta i que, mentrestant, se seguiria treballant per poder complir amb la condició precedent de la disponibilitat dels actius. El candidat va retirar formalment l’oferta el 8 de desembre del 2016.



L’AREB entén que la manca d’una oferta ferma i en condicions acceptables pel venedor ha estat una de les consideracions principals que han tingut en compte la Superintendència de Bancs de Panamà i la Superintendència de Valors de Panamà per instar la liquidació d’ambdues filials de BPA, fet que no ha estat “ni decidit ni tan sols sol·licitat per BPA ni per l’AREB”, segons ha informat aquesta entitat en un comunicat.