Els cupaires asseguren que hi ha "interessos polítics i econòmics darrere d'aquest conveni"

Divendres, 6.1.2017. 20:42 h

ACN Barcelona .-



ACN Barcelona .- La CUP ha mostrat el seu rebuig a l'acord que la Generalitat ha signat amb Andorra per traslladar-hi 10.000 tones de residus. A través d'un comunicat difós aquest divendres, els cupaires s'han oposat a aquest conveni "perquè la incineració no és una alternativa sostenible per a la gestió de residus". La formació denuncia que darrere d'aquest acord hi ha "interessos polítics i econòmics" i alerta dels "efectes nocius sobre el canvi climàtic i el contrasentit pel que fa a les polítiques de reciclatge i reducció a l'origen que s'haurien d'impulsar". A més, la CUP ha assegurat que s'està produint una "desacceleració, per part del Govern català, de les accions encaminades a fomentar i fer créixer el reciclatge d'ençà que Josep Maria Tost va entrar a dirigir l'Agència de Residus de Catalunya".



"Per primera vegada en 20 anys la tendència alcista del reciclatge ha decaigut un 2%, situació que ha portat a l'augment de residus als abocadors", han alertat els cupaires. A més, han denunciat que "portar residus a Andorra per tal d'incinerar-los reduirà la despesa del Govern pel que fa a la inversió en la seva gestió sostenible a les comarques pirinenques limítrofs i, de retruc, contribuirà a fer pujar el cost de recollida entre el veïnatge".



Segons la CUP, l'acord signat amb Andorra "va en contra de la directiva de residus i del Precat-20" i veu "molt difícil que el Govern pugui complir les exigències de la directiva de residus, que marca assolir, com a mínim, el 50% de reciclatge en els residus domiciliaris abans del 2020".



Per tot plegat, els cupaires demanen al govern català que es "replantegi la seva política de gestió de residus i faci avenços clars per la mitigació del canvi climàtic, el reciclatge i la reducció a l'origen i l'economia circular".