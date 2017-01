Catalunya signa un acord amb Andorra per traslladar-hi 10.000 tones de residus

ACN Andorra la Vella .- El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell i el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, han signat un acord per a la importació de residus al Principat d'Andorra per a la valorització energètica. La quantitat de residus municipals destinats a Andorra serà d'aproximadament 10.000 tones anuals. El trasllat dels residus es farà de manera equitativa entre transportistes autoritzats de Catalunya i d'Andorra. El 2016 el Centre de Tractament de Residus (CTRASA) ha injectat a la xarxa de distribució 14,16 GWh produïts amb la valorització energètica de residus, el que representa un 2,42% del consum d'electricitat del país. Amb el tractament de les tones procedents de Catalunya s'estima incrementar uns 4 GWh.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat que l'acord reforça la cooperació transfronterera i suposarà una millora de la gestió dels residus, complint amb el principi de proximitat i propiciant un augment de la producció d'energia del país. Així mateix, l'ambaixador espanyol a Andorra, Manuel Montobbio, ha celebrat que s'hagi assolit aquest acord, que suposa un benefici global per al medi ambient, i per tant per al planeta.



El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat ha recordat que s'exporten gairebé dos terços dels residus generats a Andorra per ser degudament gestionats a Catalunya, sense tenir en compte les pedres i material terri, i que el tractament d'aquests residus permetrà incrementar la producció elèctrica en l'àmbit nacional equivalent a unes 800 llars.



El director de l'Agència de Residus de Catalunya ha indicat que considera com una alternativa més adequada, viable i justificada la valorització energètica dels residus generats en la zona de proximitat amb el Principat d'Andorra, abans que el seu dipòsit controlat, atenent el bon funcionament i la possibilitat que ofereix la instal·lació d'Andorra.



Aquest acord complementa el signat entre el Principat d'Andorra i l'Estat espanyol sobre el trasllat de residus el novembre del 2011, pel qual s'expressava la voluntat de reforçar les relacions en matèria de medi ambient i, en particular, de desenvolupar la cooperació en matèria de trasllat de residus per garantir d'aquesta manera un nivell elevat de protecció del medi ambient i de la salut humana.



El text recorda la conveniència d'aplicar el principi de proximitat geogràfica, de prioritat de valorització i d'autosuficiència en tot allò relatiu al trasllat de residus, en particular quan la destinació dels residus sigui l'eliminació i la utilització dels mètodes i les tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció de la salut i el medi ambient.