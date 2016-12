Andorra celebra el reconeixement de les falles per la UNESCO i destaca la col·laboració entre els tres estats

ACN Andorra la Vella.-El govern d'Andorra ha celebrat la inclusió de les festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus dins la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i ha destacat ''l'excel·lent col·laboració'' entre els tres estats que han format part de la candidatura : França, Espanya i Andorra. El Comitè intergovernamental per a la salvaguarda del patrimoni immaterial de la UNESCO, reunit a Windhoek, capital de Namíbia, ha valorat que ''les festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus resulten de la simbiosi entre la natura i la cultura i que promouen valors com la solidaritat, l'hospitalitat, la transmissió intergeneracional i el reforç del sentit de pertinença, identitat i continuïtat de les comunitats interpirinenques.

La UNESCO ha elogiat també el caràcter associatiu, transversal i divulgador de la festa; ha assenyalat la importància de presentar un projecte multinacional i l'ha proposat com a model de cara a futures candidatures.



'Les festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus' és un projecte nascut de la iniciativa de les associacions locals. La candidatura agrupa 63 localitats repartides entre el Pirineu andorrà, espanyol i francès que s'han aglutinat al voltant d'aquest projecte federador. Les diferents comunitats han mostrat una implicació constant en aquest projecte i la candidatura ofereix un marc privilegiat per enfortir lligams de veïnatge i per compartir unes tradicions comunes.



La ministra de Cultura, Joventut i Esports d'Andorra, Olga Gelabert, ha valorat de molt positiva la tasca realitzada per les organitzacions andorranes implicades en aquest projecte, especialment la de l'Associació de Fallaires d'Andorra la Vella a qui ha agraït el suport ofert des dels comuns de Sant Julià de Lòria, d'Escales-Engordany, i al Comú d'Andorra la Vella qui ha conduït i recolzat el projecte ara reconegut dins la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco.



Ha estat en aquest sentit que la ministra ha posat de relleu l'excel·lent cooperació entre els tres estats, i de manera especial entre els respectius Ministeris de Cultura, durant tot el procés de preparació de la candidatura.



L'Associació de Fallaires d'Andorra la Vella celebrarà la inscripció de la candidatura demà 2 de desembre a la plaça Guillemó amb les associacions i institucions col·laboradores del projecte amb una demostració de cremada de falles. El dijous 3 de desembre a la una de la tarda, està prevista la signatura de la Declaració d'Andorra la Vella entre les comunitats fallaires dels tres estats per potenciar la tradició de les falles als Pirineus.