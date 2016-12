Les falles dels Pirineus, Patrimoni Mundial de la Humanitat

El veridicte de la Unesco ho ha fet oficial aquesta tarda de dimarts a les 16.11h de la tarda.

La candidatura ‘Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus’ presentada pel govern andorrà, reuneix municipis fallaires de Catalunya, Aragó i França i recull les diverses festes amb foc que es fan per celebrar el solstici d’estiu. El comitè avaluador ha emès informes favorables del dossier de presentació, que es va lliurar el mes de febrer. Un dels punts que més s’ha valorat és que la transversalitat de la candidatura, que compta amb el suport oficial de tres estats, i que la iniciativa hagi sortit de les entitats organitzadores de les falles.

Festa de celebració

Tots els pobles han programat una celebració similar: foguera a la plaça, repic de campanes i projecció del documental de falles que els ha portat fins a la declaració. Amb aquest programa bàsic s’hi afegiran xocolatada i coca a alguns pobles o baixada de falles en altres.

A Andorra la festa serà similar i hi participaran diferents col·lectius de la cultura popular com Geganters, Esbart d’Andorra la Vella, Orfeó d’Andorra la Vella, Escudellaires d’Andorra la Vella, Castellers d’Andorra i el Cor rock d’Encamp.

El moment àlgid serà els minuts previs a les 19:30 h amb la lectura del manifest de la comunitat fallaire i el posterior repic de campanes de totes les esglésies d’Andorra la Vella. També hi haurà breus parlaments de les autoritats i una cremada simbòlica de falles i una exhibició dels fallaires de llum.

El dijous dia 3 de desembre es reuniran a Andorra la Vella els representants de tots els municipis de la candidatura en el que serà la VII Trobada de Fallaires del Pirineu. En aquesta trobada la comunitat fallaire signarà la Declaració d’Andorra la Vella.