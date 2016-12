Les pistes d'esquí d'Andorra inverteixen 19 milions d'euros, la xifra més important des de l'inici de la crisi

ACN Barcelona .- Les pistes d'esquí d'Andorra han previst una inversió rècord per afrontar aquesta temporada d'esquí 2015-2016 que s'enfila fins els 19 milions d'euros entre les pistes de Grandvalira i Vall Nord, la xifra més important des de l'inici de la crisi. Grandvalira és la que aporta el gruix de les inversionsamb 16 milions d'euros, la major part d'ells destinats a millorar la comoditat dels usuaris, els accessos i en general els serveis d'atenció de les instal·lacions.

Les principals inversions de Grandvalira serviran per construir el nou edifici de 2.300 mestres quadrats construïts El Tarter i un nou telefèric de 500 metres de recorregut al Pas de la Casa. Vall Nord invertirà 3 milions d'euros.

Els responsables de les instal·lacions d'Andorra esperen que aquesta temporada 2015-2016 superi els resultats obtinguts en la passada temporada que va ser un any rècord quan a nombre de clients que van utilitzar les pistes. Els responsables de les instal·lacions preveuen un creixement del nombre de visitants del 5% per aquesta temporada.



Aquest increment de la previsió del nombre de visitants es justifica segons els portaveus de les pistes d'Andorra gràcies a la millora de la situació econòmica de l'estat espanyol, de Catalunya i de França, principals clients de les instal·lacions andorranes.



Betim Budzaku, director general d'Andorra Turisme, s'ha mostrat convençut que aquesta temporada encara serà millor i ha destacat el fet de l'esforç d'inversió que s'ha fet per aquesta temporada que suposa la xifra més alta registrada des de l'inici de la crisi el 2008.



La temporada d'Andorra està previst que comenci a partir de l'1 de desembre, sempre i quan els pròxims 17 dies hi hagi les primeres nevades al Pirineu, segons han desitjat els directius que han presentat la temporada d'aquest any. El final de la temporada de Grandvalira i Vall Nord serà el 10 d'abril, cosa que inclou la Setmana Santa i la Setmana de Pasqua.



En relació amb els preus, Grandvalira augmentarà els preu del forfait d'un dia de 45 a 46 euros i en general l'oferta de serveis s'incrementarà a l'entorn de l'1%, segons ha explicat Alfonso Torreño, director de Nevasa. Vall Nord mantindrà globalment els preus tot i que en algunes pistes recuperarà els preus de fa dos temporades, cosa que suposarà un lleuger increment en relació amb la temporada passada.



Grandvalira és una de les instal·lacions d'esquí mes important del Pirineu amb 118 pistes a tots nivells i un total de 210 quilòmetres esquiables. La principal inversió a Grandvalira l'absorbirà la construcció del nou edifici El Tarter de 2.300 metres quadrats construït per accedir a les pistes amb vestidors, taquilles, cafeteries i altres serveis per oferir la màxima comoditat i rapidesa als accessos a les pistes.



La segona inversió més important de Grandvalira se l'endú la construcció d'un nou telefèric al Pas de la Casa de prop de 500 mestres de recorregut i amb una capacitat de 1.200 persones per hora.



En les inversions de Grandavalira també s'inclouen la reforma de totes les instal·lacions de restauració, tant des del punt de vista de la decoració com de l'oferta gastronòmica amb una revisió de totes les cartes dels restaurants.



Per atraure l'atenció de les pistes, en el transcurs de la temporada hi haurà diferents convocatòries com el Salomon Quest Challenge el mes de gener, la copa del món d'esquí Audi FS el mes de febrer, el tradicional campionat del món KL el mes de març i el Total Fight Masters que està convocat per al mes d'abril.