Jordi Ortiz guanya el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb el recull de contes 'Vorejant els límits'

Els primers contes són de temes més propers mentre que els darrers tenen un caire més filosòfic banyats sempre pel sentit de l'humor, que "n'alleujar la càrrega dramàtica".

Els 29 contes estan dividit en quatre parts, de la més propera a l'actualitat a la més llunyana. En el primer recull són de característiques més sociològiques, el segon més biològiques, la tercera part s'anomena 'cyber' i la quarta s'endisa en la metafísica. Tots ells comparteixen, però, una exageració fins a l'absurd de la realitat amb l'objectiu que els joves lector reflexionin sobre si els fets que es narren són "més o menys probables o creïbles" en la societat del futur.

Jordi Ortiz hi recull una mirada "crítica però oberta" on no busca fer "moralisme". "Vull que el lector sigui qui decideixi, no cal que es posicioni, però sí que reflexioni sobre els fets plantejats", ha reblat.



L'obra guanyadora, que té una dotació econòmica de 10.000 euros aportats pel Govern d'Andorra, Grup 62 i Enciclopèdia Catalana, es publicarà sota el segell de Proa al març del 2016.