(Vídeo)Un col·lectiu d'afectats pel cas BPA critíca a través d'un video les maneres del FinCen

'311 facts' està narrat en anglès i subtitulat al castellà. Ja té més de 4.000 visites a YouTube

Un col·lectiu d’afectats per la intervenció de la Banca Privada d’Andorra critica les maneres del FinCen, el departament del tresor dels Estats Units que lluita contra el blanqueig del capital, i al Govern Andorrà, per no haver informat degudament a aquests.

En poc més de 3 minuts expliquen de manera divulgativa els motius d’aquesta actuació, la llibertat amb la qual actua el FinCen i les irregularitats comeses en diversos casos on s’acusa aquest organisme americà d’actuar “sense proporcionar cap oportunitat legítima de rebatre les seves demandes” i els efectes negatius que repercuteix.