L'AREB comença el procés de venda de l'hereu de BPA, Vall Banc

ACN Barcelona .- L'autoritat de supervisió bancària andorrana (AREB) ha anunciat aquest dijous que s'ha iniciat el procés de venda de Vall Banc, l'entitat que ha rebut els actius no considerats il·lícits de l'extinta Banca Privada d'Andorra (Bpa). El procés de venda tindrà lloc de forma paral·lela a la implementació de les darreres mesures de resolució que queden pendents d’acord amb el Pla de resolució de BPA. L'objectiu del procés és seleccionar l’oferta que suposi l’ús més efectiu dels recursos públics, subjecte a determinades condicions i criteris, i mitjançant un procediment competitiu, transparent, objectiu i no discriminatori.

El procés de venda comprendrà una primera fase d'indicació d’interessos dels potencials compradors fins al dilluns 9 de novembre del 2015. En una segona fase els compradors disposaran d’un termini per dur a terme un procés de due diligence sobre Vall Banc, previ a la presentació de les ofertes vinculants.



Finalment, l’AREB, assistida per Key Capital Partners, avaluarà les ofertes rebudes i d’acord amb els criteris establerts prèviament seleccionarà l’oferta guanyadora. La selecció de l’oferta guanyadora quedarà subjecta a l’acceptació del contracte de compravenda per part del comprador.