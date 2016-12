El secretari d'afers exteriors de la Generalitat ha destacat projectes del CTP com l'Hospital de Cerdanya

Dijous, 29.10.2015. 17:56 h ( 1 vot ) Carregant Carregant



El secretari d'afers exteriors de la Generalitat de Catalunya, Roger Albinyana, ha assegurat que el procés català desperta interès i inquietuds entre els membres de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Tot i que l'afer català, ha dit, no és objecte de la reunió plenària del CTP si que ha format part de les converses informals.

El secretari d'afers exteriors ha destacat projectes com l'Hospital de Cerdanya que s'ha fet realitat mitjançant un projecte gestionat pel CTP. La reunió plenària ha girat al voltant de la cooperació territorial transfronterera i del canvi climàtic, un problema que afecta de forma transversal a tot el Pirineu.



El president de la regió d'Aquitania, Alain Rousset, que ocuparà la presidència de la CTP durant els dos pròxims anys, ha remarcat la importància de la col·laboració transfronterera posant especial èmfasi en la defensa de les diferents llengües i cultures del territori.



El president sortint de la CPT, el ministre d'exteriors d'Andorra, Gilbert Saboya, ha manifestat que els nostres territoris són especialment fràgils i sensibles al canvi climàtic i és important que posem esforços en comú i implicar-nos de cara a aquest repte comú.

Per Albinyana és especialment important poder presentar projectes tangibles que hagin revertit positivament sobre el territori català. En aquest sentit Albinyana ha destacat l'hospital transfronterer, el primer projecte transfronterer, del qual actualment es beneficien tant els ciutadans de la Cerdanya catalana com la francesa.



Els presidents de les diferents regions han signat aquest dijous el compromís de col·laboració fins a l'any 2020. En aquest període de temps la CTP té pensat invertir un total de 274 milions d'euros en projectes, dels quals 189 milions seran provinents d'ajudes europees. Aquesta xifra suposa un augment del 12% respecte a l'anterior període d'actuació.