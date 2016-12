Alfons López Tena visita avui Andorra

La seva conferència, titulada "La promesa buida: les terceres vies" tractarà sobre l'opció del "Si-No" del 9N, les promeses de federalisme, canvi Constitucional, blindatge de competències, i altres, que alguns donen com a alternativa a la independència de Catalunya.

Comentaris

1 - RESISTENCIA ANTIESPAÑOLA

30 de desembre de 2014

19.06 h MENSAJE DE NAVIDAD DE LA RESISTENCIA :



A las puertas de un nuevo año, queremos desde la Resistencia desear a todos los independentistas y a todos los héroes que luchan frente a la Ocupación española, un Feliz Año Nuevo 2015, y hacer un balance de lo que ha supuesto este periodo anual en relación con los proyectos y las situaciones que se han presentado en torno a la lucha por las libertades de las Naciones y Pueblos ocupados por el estado fascista español.



Los últimos meses han venido ... Llegir més

Respondre comentari

7 Valora aquest comentari: Comentari inadequat

5 - 10 - 20 - tots 1

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.