Autobusos cap als cementiris gratuits per Tots Sants

Diversos comuns i ajuntaments oferiran aquest servei

Dijous, 30.10.2014. 13:00 h ( 1 vot ) Carregant Carregant



La Diada de Tots Sants d'aquest dissabte comptarà amb aquest servei, destinat a aquelles persones que es vulguin desplaçar als cementiris per veure els seus essers estimats.