Un any de la IGP carn d'Andorra

Referent al Programa d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals i les produccions alimentàries artesanes, “en el marc del qual 9 productors es beneficiaran de prestacions de servei tècniques per millorar diferents aspectes de la seva activitat”, destacant també que, segons ell, l’activitat agrícola i ramadera reverteix positivament en la imatge de “país cuidat, país de muntanya, país conreat”.

Finalment, el Premi especial a la millor femella del 11è Concurs nacional de raça bruna d’Andorra ha estat per l’exemplar de Jordi Ramoneda Guitart, de Casa Mitjavila. La resta de premis s’han distribuït les categories de bovins (17 seccions), equins (6 seccions) i ovins (3 seccions).

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.