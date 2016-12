EXCLUSIVA: La Consulta del 9N arriba a Andorra: Avinguda Princep Benlloch 25, Andorra la Vella

Ara s'espera la inscripció de voluntaris a l'adreça de correu que esmentem més amunt. Podran votar en aquest punt els catalans que tinguin un DNI o passaport i hagin fet el tràmit de registre al cens de catalans a l'exterior o bé portin un certificat PERE tal i com explica l'assemblea d'Andorra al seu web http://andorra.assemblea.cat/nou9N S'ha CONFIRMAT que aquells que tinguin un dni on consti una adreça de Catalunya podran emprar aquest punt en comptes d'haver de votar al municipi que consta al seu dni.

jaume

encamp

27 d'octubre de 2014

Crec que us precipiteu, el punt de votació és al carrer bisbe Benlloch de la Seu d'Urgell però ara, exclusiva....

