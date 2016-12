685 vots per la independència a la consulta de l'ANCAndorra

La consulta realitzada durant la fira, un èxit.

Aprofitant el seu estand de la Fira d'Andorra, l'Assemblea Nacional Catalana d'Andorra ha realitzat una enquesta amb el format de la Consulta del 9N, però sense guardar dades personals dels participants.

733 votants, 685 per la independència de Catalunya, 10 federalistes, 14 unionistes i 24 nuls. Aquest és el balanç de la consulta simbòlica, que ha tingut, segons l'assemblea un gran èxit de participació, amb un degoteig constant de gent que volien participar a la votació amb molta il·lusió per poder ficar una papereta en una urna.



L'assemblea també ha aprofitat per informar als residents sobre com votar el 9N, responent a moltes consultes sobre aquest tema.



L'assemblea té previst realitzar una conferència amb Alfons López Tena aquest dijous a la Llacuna, a les 20.00