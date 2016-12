La vaga de duaners continuarà la setmana vinent

La llei de pensions que es troba a tràmit al Consell General té en peu de guerra als duaners d'Andorra, que la troben injusta. El Govern fa una valoració de normalitat de la vaga, valorant que no s'ha alterat "sobremanera" la resta de ciutadans. El seguiment ha estat confirmat com a significatiu.

