La Generalitat col·locarà un punt de votació per al 9N a prop d'Andorra

No hi ha cap vot

El problema de molts residents a Andorra per votar al 9N va quedar resolt en saber-se el sistema de votació. Els residents amb un dni amb adreça a Catalunya podran votar al seu municipi, i els que tenen dni o passaport amb adreça a Andorra hauran de registrar-se al Cens de Catalans residents a l'exterior de la Generalitat o aconseguir un certificat del PERE, com explica al seu web l' Assemblea Nacional Catalana d'Andorra El problema arriba per causa del punt de votació, ja que només hi ha un que quedi raonablement a prop d'Andorra per als que consten com catalans residents a l'estranger: el Palau Robert de Barcelona. Molts residents descontents pensen que haurien de poder votar a la Seu d'Urgell, i sembla que la Generalitat els ha escoltat, ja que si es confirma la informació que hem rebut, aquest dilluns s'anunciarà un punt de votació que quedaria a tocar d'Andorra.