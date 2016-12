Els transfronterers de l'Alt Urgell ho tindran més fàcil per treballar a Andorra

1 - Joan

La Seu d'Urgell

18 de març de 2015

12.07 h

Sí, però en el CDI hispano-andorrà, l'ajuntament no ha fet cap força ni consells comarcal... hem de tributar a Espanya per IRPF tot i treballar més de 183 a Andorra. El CDI Franco - Andorrà, un francés que treballa a Andorra més de 183 dies i viu a França, pot tributar a Andorra i en queda exonerat a França.

Així doncs, un resident a La Seu i treballador a Andorra, ha de tributar a Espanya per IRPF però no té prestacions de salut ni atur ni jubilació.....

Jo marxo a viure a Andorra...

