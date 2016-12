Andorra la Vella i El Vendrell col·laboraran en matèria de turisme

El conveni de col·laboració per a la promoció turística institucional es signa entre la Fira d'Andorra la Vella i la Fira de Santa Teresa del Vendrell. Estableix la cessió mútua d’espais, de forma gratuïta en els recintes firals de les parts signants, per tal de servir de plataforma de promoció i turística. Andorra la Vella ha participat a la Fira de Santa Teresa amb un estand.

