El Pi de les Tres Branques arriba a Andorra

Un acord entre assemblea.cat Andorra i el Comú d'Andorra la Vella ha permès plantar aquest plançó del mític arbre a l'Alberg de la Comella, en aquest acord, l'assemblea cedeix l'arbre al Comú.

Segons el coordinador de l'assemblea a Andorra, aquest arbre és un símbol de germanor i com a tal, no importa si Catalunya és o no un estat independent ara mateix, i no resulta un símbol

pròpiament

independentista. Té la mateixa força tant ara com si Catalunya esdevé un país independent: la força de la germanor entre dos pobles diferents, però amb moltes coses compartides. "Es podria dir que és un regal del poble de Catalunya a Andorra. Esperem que creixi alt i fort i esdevingui un símbol d'amistat, com ara el cruzeiro gallec situat entre Avinguda Santa Coloma i Baixada del Molí, a Andorra la Vella".

Preguntat sobre la preocupació envers possibles vandalismes, el coordinador ha dit que "Andorra és un país molt tolerant i aquest arbre és un simple símbol de germanor. Creiem que serà ben rebut i possiblement visitat per turistes un cop creixi. En qualsevol cas, no és l'únic plançó

de què

disposem".

Està previst posar

una plaqueta

commemorativa