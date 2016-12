Rosa Ferrer a favor de reconeixer una Catalunya Independent

Darrerament al Principat comencen a escoltar-se cada cop més veus favorables a permetre als catalans decidir el seu futur amb llibertat.



La Cònsol Major d'Andorra la Vella ha fet aquestes declaracions dintre del marc de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent. Creu que amb un procés legal i democràtic, no hi hauria d'haver cap problema per tal que Andorra tingués relacions normals amb Catalunya, com amb qualsevol altre estat. També creu que els catalans haurien de poder expressar-se a les urnes amb normalitat