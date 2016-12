La Llacuna celebra Jornada de Portes obertes

Les Jornades de Portes Obertes es desenvoluparan amb l'activitat natural i habitual del centre de cultura. D'aquesta manera els usuaris d'alguna de les escoles tindran l'oportunitat de veure i visitar les altres instal·lacions i assistir als cursos de la resta d'escoles.Es vol atreure els infants i pares que no coneguin el centre cultural d’Andorra la Vella i aprofitin l’ocasió per visitar-lo en aquestes dates.Cadascuna de les escoles artístiques de la Llacuna realitzarà les seves classes en l'horari normal i s'obrirà les portes de l’Institut de Música, l’Escola d’Art, l’Aula de Teatre i Dansa, del Servei de Joventut i també de l’Espai d’Entitats Ciutadanes i de l’Espai de Cultura Popular d’Andorra la Vella.La programació consta de 41 propostes d’activitats que tindran lloc a les escoles, en espais ciutadans i a la sala d’actes i al vestíbul.

