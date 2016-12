El 15 de maig arriba el Correllengua a Andorra

Serà al Pas de la Casa i a Encamp amb diferents activitats

La ministra d’Educació i Joventut, Roser Suñé, i el cònsol major d’Encamp, Jordi Mas, han presentat aquest dilluns el Correllengua Nacional 2014.



La roda de premsa s’ha celebrat al al Centre d’Autoaprenentatge de Català d’Encamp, un dels equipaments on els usuaris poden aprendre la llengua de manera autodidacta.

El Correllengua d’enguany tindrà lloc entre el dijous 15 i el dissabte 17 de maig i les activitats transcorreran entre el Pas de la Casa i Encamp.



PAS DE LA CASA

DIJOUS 15 DE MAIG

19.00 BERENAR POPULAR, a la Biblioteca

19.15 LECTURA JOVE DEL MANIFEST A FAVOR DE LA NOSTRA LLENGUA, a la Biblioteca

19.30 Projecció en català de “LEGO”, a la Sala de conferències

21.00 LECTURA DEL MANIFEST A FAVOR DE LA NOSTRA LLENGUA, a l’església de sant Pere

21.00 BREMEN EN CONCERT, a l’església de sant Pere

22.15 COCA I MOSCATELL, al Centre d’autoaprenentatge de català

DIVENDRES 16 DE MAIG als entorns del Centre d’Autoaprenentatge

15.00 JUGA AL GRAN MAPA D’ANDORRA! Un concurs per a totes les edats amb premis directes, fins les 17 hores

15.45 JOCS DE CUCANYA PER A PETITS I JOVES!

17.00 BERENAR POPULAR

17.30 CAMPIONAT D’EMBARBUSSAMENTS EN CATALÀ

18.00 REPARTIMENT DE PREMIS dels embarbussaments

18.30 LLIGA D’SCRABBLE EN CATALÀ, al Centre d’autoaprenentatge de català

19.30 REPARTIMENT DE PREMIS de la lliga d’Scrabble

FI DE FESTA

Inscripcions a la lliga d’Scrabble: Centre d’autoaprenentatge de català: Carrer Comtat de Foix, 1 - Tel. 856 569

En cas de pluja, les activitats del divendres es traslladaran al Centre esportiu del Pas i al Centre d’autoaprenentatge de català.



ENCAMP

DISSABTE 17 DE MAIG, al Prat Gran

10.30 JUGA AL GRAN MAPA D’ANDORRA! Un concurs per a totes les edats amb premis directes, fins les 13 hores

10.30 LLIGA D’SCRABBLE EN CATALÀ, fins les 13 hores

11.00 FES DE LA RÀDIO EN CATALÀ LA TEVA PROFESSIÓ! Taller de ràdio al carrer per a petits i joves, a càrrec d’Òscar Royo

12.00 PROGRAMA EN DIRECTE A “RÀDIO NACIONAL D’ANDORRA”

13.05 LECTURA DEL MANIFEST A FAVOR DE LA NOSTRA LLENGUA

13.10 REPARTIMENT DE PREMIS de la lliga d’Scrabble

13.15 ARRÒS DE MUNTANYA PER TOTHOM!

15.00 ESCOLTEM ELS CREADORS!Lectura de contes a càrrec d’Iñaki Rubio

15.30 CAMPIONAT D’EMBARBUSSAMENTS EN CATALÀ amb premis directes!

16.00 TORNEIG OBERT D’ESCACS, a càrrec de la Federació d’Escacs de les Valls d’Andorra, fins les 18 hores

17.00 Projecció en català de “LEGO”, a la Valireta

17.30 BERENAR POPULAR per als més petits

18.00 REPARTIMENT DE PREMIS del torneig d’escacs FI DE FESTA

Inscripcions a la lliga d’Scrabble i al torneig d’escacs: Centre d’autoaprenentatge de català: Passeig de l'Alguer

Edifici Cases, 1r - Tel. 832 472

La projecció de la pel·lícula es fa a la Valireta.

La resta d’activitats, al Prat Gran.En cas de pluja, les activitats es realitzaran en dependències comunals i al Centre d’autoaprenentatge de català.