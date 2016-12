Es presenta el Congrés Educació i Entorn a La Seu

Serà sobre emprenedoria i es farà els dies 22, 23 i 24 de maig

Dilluns al migdia ha tingut lloc a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell la presentació de la setena edició del Congrés Educació i Entorn que tindrà lloc, de nou, a la capital alturgellenca els pròxims 22, 23 i 24 de maig. Un congrés bianual que es centrarà en l'emprenedoria.





La presentació del congrés ha anat a càrrec de l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, i del director territorial del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Lleida, Miquel Àngel Cullerés.



El congrés ja ha obert el termini d'inscripcions per prendre-hi part i des de l'organització es preveu la participació de prop de 500 professionals del món educatiu vinguts d'arreu del país.

El 7è Congrés Educació i Entorn posa èmfasi en la importància de la cultura emprenedora en el desenvolupament personal i professional dels joves, i la seva contextualització com a motor per a la millora de la competitivitat i de l'ocupabilitat, i en la necessitat de sensibilitzar la comunitat educativa per afavorir la introducció de l'esperit emprenedor en el nostre sistema educatiu.