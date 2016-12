Més d’un centenar de nens a la festa del Club Piolet

Els personatges de l'espai televisiu s'han reunit amb els nens al sector de Pal

La Massana Diumenge, 30.3.2014. 19:39 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Tot i la meteorologia, la tradicional Festa de la Neu, organitzada pel Club Piolet de Ràdio i Televisió d’Andorra, s’ha celebrat aquest diumenge al sector Pal de Vallnord.

La plaça de la Caubella ha aplegat diferents tallers de manualitats, jocs i espectacles que han captatl’atenció dels més petits. La festa ha arribat ja a la novena edició.



La Festa de la Neu, que ja va ser ajornada la passada setmana per les condiciones meteorològiques, s’ha celebrat aquest diumenge tot i que la pluja ha afectat part de les activitats programades. “Hi hagut gent que no ha pujat quan han vist com estava el dia i alguns col·laboradors han fallat o no han pogut muntar. Però tot i així ens han acompanyat més d’un centenar de piolets”, explica Agustí Franch, director del Club Piolet.



La novetat d’aquesta edició ha estat la participació de la Federació Andorrana de Futbol que ha muntat un mini camp inflable. Ha destacat també la presència del porter de la selecció nacional, Ferran Pol, qui ha compartit joc amb els més petits. Altres col·laboradors han estat el 360 Extrem, Unicef, Multisegur o el Cos de Bombers, entre d’altres.



Durant el matí també han tingut lloc espectacles de música i dansa i els personatges infantils del Club Piolet i el Pocoyó s’han deixat fotografiar amb els més petits. Amb aquesta festa, el sector de La Massana es consolida com a referència per les famílies del Principat.