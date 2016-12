La Seu d'Urgell serà la Ciutat del Basquet Català 2014

La primera activitat és l'exposició '100 anys de basquetbol a Catalunya. Del pati al parquet'

La Seu d'Urgell serà durant tot aquest any 2014 Ciutat del Bàsquet Català, després que el passat divendres va tenir lloc l'acte oficial de traspàs d'aquest títol entre Castelldefels, que l'ha ostentat durant el 2013.



En aquest acte, que va tenir lloc al Teatre Plaza d'aquesta localitat del Baix Llobregat, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, acompanyat pel president de l'AE Sedis, Antoni Ferraz, va rebre a mans de l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, un quadre amb el que s'escenificava el relleu com a Ciutat del Bàsquet Català.

Que la Seu d'Urgell pugui ostentar durant l'any 2014 d'aquest títol “és una oportunitat de participació dels urgellencs en un esdeveniment de ciutat, alhora també és una excel·lent oportunitat per ampliar el coneixement de la ciutat arreu del país”, ha afegit Batalla. L'alcalde urgellenc ha subratllat que “el bàsquet, i l'esport en general, ens situen com una destinació de turisme esportiu i aquesta nova fita, ens ajudarà a posicionar-nos millor”.

La primera activitat que forma part del programa previst per celebrar la capitalitat del bàsquet català és l'exposició '100 anys de basquetbol a Catalunya. Del pati al parquet' que es podrà visitar a partir del pròxim dissabte 8 de febrer i fins el 28 d'aquest mateix mes. La mostra de la Fundació del Bàsquet Català es trobarà instal·lada a la sala d'exposicions 'la Cuina' del centre cultural Les Monges de la Seu d'Urgell.