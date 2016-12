Es presenta el Camí de Retrobament

És una ruta que va a través d'antics camins de pastors

La Cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, van presentar ahir a al municipi d'Auzat (França), juntament amb l'alcalde d'aquesta localitat de l'Arieja, Bernard Piquemal, el vocal de l'EMD, Francesc Canillo, i el director de l'INEFC, Agustí Boixeda, la primera fase del Camí de Retrobament que uneix els territoris de l'Alt Urgell, Andorra i l'Arieja a través d'antics camins de pastors.



Els objectius d'aquest Camí de Retrobament són revaloritzar els territoris i el seu patrimoni natural i cultural seguint una lògica sostenible. Aquest camí, de caràcter bidireccional, és un recorregut lineal entre els municipis d'Auzat (Arieja) i la Seu d'Urgell (Alt Urgell), ambdues poblacions punts d'inici o final de ruta. El camí, que està dissenyat per fer-se a peu, compta amb alguns trams que es poden realitzar en bicicleta i a cavall.

En la presentació, l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, n'ha destacat que aquest projecte és una “suma de territori pirinenc per estimular el turisme, la formació i els esports a la natura”. Batalla també ha remarcat que l'aposta de la Seu d'Urgell pel Camí de Retrobament “va en la línia d'anar sumant projectes vinculats a situar la capital alturgellenca com a punt de referència de la pràctica dels esports a la natura al sud d'Europa”.