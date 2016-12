Els avis de la Seu tindran un taller de telefonia mòbil

El taller tindrà lloc els divendres 24 i 31 de gener, de les sis de la tarda a dos quarts de vuit del vespre a l'aula d'informàtica d'aquest centre educatiu. Les persones que hi estiguin interessades poden fer la seva inscripció a partir d'avui mateix i fins el 22 de gener a les dependències del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, situat a la primera planta al centre cívic El Passeig, de les nou del matí a dues del migdia. Les places són limitades. Aquest taller és un altra proposta d'activitat intergeneracional que es ve portant a terme al llarg de l'any amb l'objectiu que gent gran i gent jove, i viceversa, es trobin per intercanviar experiències i/o coneixements.

