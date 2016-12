Andorra la Vella tindrà una nova escudellada de St Antoni aquest divendres

S'espera repartir 3000 racions d'escudella

El proper divendres dia 17 de febrer, Andorra la Vella celebrarà la tradicional Escudella de Sant Antoni a la Plaça Guillemó a partir de la una del migdia.

L’Escudella de Sant Antoni, organitzada pel Comú de la Parròquia i la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella, és una manifestació que aplega cada any milers de persones a l’entorn de les de les 10 fogaines emplaçades al bell mig de la plaça - 8 fogaines d’escudella i 2 fogaines de caldo per coure-hi les mandonguilles -, on s’hi condimenta els ingredients indispensables per a obtenir-ne una escudella que és considerada de les millors del Pirineus.



Enguany és previst que s’hi serveixi i hi reparteixin entre els assistents més de 3000 racions de la deliciosa escudella, preparada i condimentada pels 74 escudellaires de la Confraria - 62 adults i 12 joves -, que encendran els focs a trenc d’alba, amb la col·laboració de nombrosos efectius de reforç del Comú