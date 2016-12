Vallnord obre aquest cap de setmana amb gruixos de fins a 140 cm

A Ordino, el sector Arcalís obrirà el 85% de les pistes amb cotes d’entre 60 i 140 cm de neu pols. El 90 % dels remuntadors estaran a disposició dels visitants, a excepció del teleesquí dels Feixans i el telecadira de Creussans, que donen accés a zones fora de pista. L’acumulació de neu obliga a endarrerir l’obertura d’aquestes àrees fins al pont de la Puríssima. Pel que fa a Arinsal, el fort vent del cap de setmana passat ha afectat algunes zones, que obriran progressivament els propers dies. Amb tot, estaran a disposició dels visitants el 65% de les pistes, amb cotes d’entre 50 i 80 cm de neu pols, a més del 60 % dels remuntadors. L’enllaç amb Pal, mitjançant el telefèric, estarà obert. Finalment, Pal obrirà el 90% de les pistes i el 85 % dels remuntadors. Només estaran tancats els teleesquís del Cubil i dels Coms i el telecadira de la Serra. Pel que fa a les activitats d’aquest sector, com ara les excursions en motos de neu, el múixing, les raquetes de neu i la pista de trineus, entre d’altres, estaran disponibles. Els serveis de restauració dels tres sectors funcionaran des d’aquest cap de setmana amb normalitat, amb una oferta gastronòmica àmplia i variada. Així mateix, el 30 % del personal temporer ja ocuparà el seu lloc de treball aquest dissabte, mentre que la incorporació total serà progressiva fins a Nadal.

