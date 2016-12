La Seu ha acollit aquest cap de setmana la Fira del Cavall Pirinenc Català

El certamen celebrat al terreny de terra a tocar de l'aparcament del Dr. Peiró ha tingut presents set comarques, les sis que conformen l'Alt Pirineu i Aran, més la comarca del Ripollès, amb prop de 60 ramaders i més de 90 cavalls, tots ells guanyadors de les sis categories dels concursos comarcals que s'han celebrat prèviament al concurs nacional. L'Associació del Cavall Pirinenc Català ha editat per l'ocasió una revista, amb una tirada de més de 400 exemplars, que tracta del món del cavall en general, amb articles de ramaders, veterinaris, metges o cuiners (com un de la cuinera Carme Ruscadella).

