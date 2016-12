Encamp reedita els Vespres a Pagès a Casa Cristo

Es fa una visita al museu ambientant-lo com fa cent anys

Encamp Diumenge, 17.11.2013. 19:43 h ( 1 vot ) Carregant Carregant



El Museu Etnogràfic Casa Cristo d’Encamp acull des de divendres una nova edició dels tradicionals Vespres a Pagès. Amb l’arribada del fred es faran aquestes visites especials, ambientades al segle passat i amb activitats addicionals, tots els divendres i dissabtes a partir de les 18 hores.



Els Vespres a Pagès permeten al visitant experimentar com es vivia a la casa fa 100 anys, utilitzant espelmes i sense cap luxe modern. Al final del recorregut, els visitants es reuniran al voltant d’una llar de foc i compartiran històries antigues tot menjant torrades de pa de pagès i tomàquet, bulls i vi ranci.

L’entrada per a aquesta activitat està limitada a 10 persones i cal fer reserva prèvia trucant al telèfon del museu (833551). L’activitat té un preu de cinc euros per persona i és gratuïta per als menors de 10 anys.