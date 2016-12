Nou grafit de 115 metres quadrats a Andorra la Vella

Hi van participar 7 noies i 3 talleristes professionals de l’empresa Montana de Barcelona. L’activitat va començar a les deu del matí. Les grafiteres amateurs, ajudades pels talleristes, van omplir en poques hores el mur de 50 metres de llargada i de 2,30 metres d’alçada, situat a prop del Lycée Comte de Foix, enfront de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella i que confronta amb el Passeig del Riu. En un primer temps, van pintar uniformement tota la superfície - de 115 metres quadrats - i tot seguit les grafiteres van aplicar-hi el disseny pictòric, que n’ha canviat radicalment la fesomia, fent d’aquell indret un lloc molt més agradable per al passeig i la pràctica esportiva del footing.

