Avui recomanem

Avui s'estrena la companyia juvenil de teatre Som Bons.kom amb l'espectacle Cut & Past que es podrà veure de manera gratuïta avui i demà al teatre de Les Fontetes de La Massana a dos quarts de deu. A part d'aquest debut, en el marc del festival Narciso Yepes avui actuarà a Ordino el gaiter Carlos Núñez que presentarà el seu darrer treball Discover. I si ens voleu fer cas, passeu aquest cap de setmana per La Seu d'Urgell, amb la Fira de Sant Ermengol per descobrir la magnificència de la capital alturgellenca i menjar bons formatges pirinencs!

