La Seu d'Urgell inaugura les terceres jornades de reflexió educativa

Artur Mas i Joan-Enric Vives presidiran l'acte

Pirineus, Sant Julià de Lòria Divendres, 18.10.2013. 02:07 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell acollirà divendres, 18 d'octubre, a dos quarts de set de la tarda, l'acte inaugural de les Terceres Jornades de Reflexió Educativa que organitza el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, i que en aquesta edició tenen com a tema 'L'escola i el plurilingüisme'.

La inauguració de les jornades serà presidida per Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya, que estarà acompanyat per Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra; Roser Suñé, ministra d’Educació i Joventut del Govern d’Andorra; Albert Batalla, alcalde de la Seu d’Urgell; Josefina Cambra, degana del Col·legi, i Joan Cavallé, director general de la Caixa d’Enginyers.

Tot seguit, a un quart de vuit del vespre, tindrà lloc la conferència inaugural de les Jornades que anirà a càrrec de l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro, que porta per títol Contra Babel: llengües i cohesió social.

Les Jornades seguiran dissabte, 19 d'octubre, a la Universitat d'Andorra, a Sant Julià de Lòria.