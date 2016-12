Els Serradells celebraran el 30 de novemebre el “FitUp Andorra 2013”

Són un seguit de classes i clínics de diferents esports

Andorra la Vella Diumenge, 13.10.2013. 20:23 h ( 2 vots ) Carregant Carregant



El dissabte 30 de novembre el Centre Esportiu dels Serradells el “FitUp Andorra 2013”, un esdeveniment esportiu de caire popular i obert a tots el públics.



Es tracta d’una jornada plena de diferents activitats per a tots els públics, amb classes de Cycling, Dansa, Ioga, Cardio Kick Boxing,...



Seran dirigides per professionals nacionals i internacionals, entre els quals hi haurà Fran Esfera, instructor internacional de Cycling, Fabian Cuenca, creador i número 1 de la modalitat de Cardio Kick Boxing, Paula Eyheraguibel, vuit vegades campiona del món de Pàdel, Xavier Herver, instructor de Karate, l’entrenador Òscar Pons, de la Federació Andorrana de Tennis, que hi dirigirà un Clínic i la participació de la prestigiosa escola Líquid Dansa.



Paral·lelament a la celebració de les sessions d’entrenaments i de classes dirigides, s’hi presentarà quatre ponències sobre temes d’interès per esportistes.



Les inscripcions, amb un 20% de descompte, es podran efectuar a l’estand d’Esports de la 35ª Fira d’Andorra la Vella, així com a la Recepció del Centre Esportiu dels Serradells i a les instal·lacions esportives comunals de les parròquies de Canillo, Ordino, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.