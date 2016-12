Tancat el Pont de París per obres diverses hores avui i demà

El carrer Doctor Vilanova tindrà circulació alternada avui i dimecres

El Comú d'Andorra la Vella preveu alteracions a la circulació al Pont de París i al carrer Doctor Vilanova durant aquest matí i dimarts i dimecres respectivament per treballs a la calçada.

aquest dilluns 14, així com el dimarts 15 d’octubre, de les 09.30 a les 12.30 hores i de les 15.00 a les 16.30 hores, es tancarà, alternativament, l’accés rodat al pont de París i al carril de direcció sud des de la rotonda de la Dama de Gel, on s’hi efectuarà treballs de millora i d’asfaltatge de la calçada.



Tot els vehicles - inclosos els de transport de passatgers - que transitin per l’avinguda Consell d’Europa, procedents del carrer Bonaventura Armengol, per incorporació a l’Avinguda Doctor Mitjavila amb direcció a la cruïlla de la Rotonda a través del pont de París, hauran d’accedir-hi des de la rotonda de la Dama de Gel.



També aquest dilluns de les 09.30 hores a les 13.30 hores, en el tram del carrer Doctor Vilanova comprès entre la font de Govern i la plaça Rebés s’hi farà circulació alternada, per causa de l’emplaçament d’un camió que procedirà a la descàrrega de diversos materials destinats al Centre de Congressos. La mateixa incidència i en el mateix horari es produirà el dimecres 16 d’octubre al matí.