Albert Salvadó serà el convidat d'avui als Berenars Literaris

Salvadó és convidat als Berenars pel fet qe la seva trilogia sobre Jaume I serà duta al Cinema properament, i ell mateix s'encarrega del guió. Així doncs, la conversa al CCC anirà al voltant del procés d'adaptació d'un llibre a un guió cinematrogràfic i de com va aquest procés. Els Berenars són tertúlies amb l'autor, amb un format molt proper i que permeten un cara a cara entre ell i els lectors. Aquest segon Berenar serà a la seu del CCC (c/ Llacuna 14 d'Andorra la Vella) avui a les 19'45h.

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.