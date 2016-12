L'Orfeó Andorrà fa una exposició dels 50 anys d'existència

S’hi podrà descobrir imatges de la primera actuació de l’Orfeó, l’any 1964, i de les aparicions en públic de l’agrupació coral en diverses manifestacions culturals de l’època, com les cantades al teatre del Centre Moral i Recreatiu d’Andorra la Vella, en caus d’art i en concerts, i de les sortides del grup de cantaires fora del país. La inauguració de la mostra es farà el proper dimarts, a les vuit del vespre, al vestíbul del Centre Cultural la Llacuna, amb l’assistència dels membres de la junta directiva, dels cantaires actuals i de part dels més 80 excantaires de l’Orfeó, que s’han pogut localitzar, i amb la presència de la Cònsol Major de la Parròquia.

