L'Ajuntament de la Seu promocionarà la ciutat a la Fira de St. Ermengol mitjançant Instagram

Imatges dels ciutadans decoraran l'estand a la fira

L'estand institucional d'enguany de l'Ajuntament de la Seu a la Fira de Sant Ermengol estarà dedicat a promocionar la cultura, el paisatge i els racons de la ciutat, mitjançant una exposició i un concurs de fotografia amb la xarxa social fotogràfica instagram.



Per aquest motiu, ahir es va obrir el concurs de fotografia, organitzat conjuntament entre l'Ajuntament i el col·lectiu igersseu, per tal que totes les persones que vulguin participar-hi puguin enviar les seves imatges, que durant el cap de setmana de la Fira de Sant Ermengol seran exposades i entraran en el concurs per escollir els tres millors retrats presentats.

S'han establert tres categories o temàtiques: cultura, paisatge i ciutat. De cadascuna de les categories en sortirà un guanyador, escollit per votació popular; i d'entre totes les persones que participin en les votacions, també en sortiran tres guanyadors elegits a l'atzar entre totes les butlletes de participació.

La presentació d'instantànies a instagram s'inicia a les tres de la tarda d'avui, i es perllonga fins la mitjanit del proper dimecres, 9 d'octubre. Se'n poden presentar de noves, preses per l'ocasió, o de ja elaborades anteriorment.

Les fotos cal presentar-les amb les etiquetes (hastag) #FiraStErmengol i #igersseu, i un d’aquests tres en funció de la temàtica triada #FiraStErmengol_cultura, #FiraStErmengol_paisatge, #FiraStErmengol_ciutat

Els premis del concurs dependran de la categoria essent, en tots els casos, productes destinats a promocionar el municipi i el seu entorn: hi haurà vols en helicòpter, vals de compra pels establiments associats a l'UBSU i entrades per diferents actes culturals que tenen lloc a la ciutat durant tot l'any.